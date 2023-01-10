



Вернулся с больничного: генерал Лапин назначен начальником штаба сухопутных сил

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Информацию подтвердил источник в Минобороны РФ.



Лапин считается ответственным за разгром российской группировки в харьковской области. После позорного поражения Лапин “заболел” и ходили слухи об его отставки. Связи генерала, однако, оказались сильнее слухов и негодования “патриотов”.



Известный блогер В. Татарский пишет: “По моему мнению, такая структура, как командование Сухопутных войск, абсолютно бесполезная инстанция, а главный штаб Сухопутных войск и Генеральный штаб просто будут дублировать функции друг друга. Хорошо, что Лапин вернулся из больничного, жаль только на бесполезную должность. Ему место на фронте”.