Аятолла Хаменеи назвал КСИР крупнейшей контртеррористической организацией мира

Иранский аятолла Али Хаменеи назвал иранский Корпус стражей исламской революции “крупнейшей контртеррористической организацией в мире” на встрече с группой командования КСИР и лидерами военизированных формирований “Басидж.



На встрече 17 августа Хаменеи также назвал США главным врагом иранского режима.



“Всякий раз, когда вы хотите кричать, кричите против Америки”, – заявил Хаменеи, в результате чего многие присутствующие стали скандировать “Смерть Америке”.



КСИР, известный своей поддержкой “Хезболлы” и других группировок, признан террористической организацией Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Бахрейном. Израиль и США неоднократно призывали своих союзников присоединиться к признанию КСИР террористическим образованием, хотя многие страны по-прежнему не решаются сделать это.



