



​​​​​​​Верховная Рада назначила нового министра обороны Украины

Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Такое решение поддержали 338 народных депутатов.



Процедура назначения, по словам нардепа, происходила без присутствия Владимира Заленского. Главу государства представлял постпред Федор Вениславский.



В сентябре 2019 года его избрали народным депутатом от фракции "Голос". Во время работы в Раде Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества.



Отметим, что слухи об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны ходили уже давно. В частности, они усугублялись после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции для украинских военных по завышенным ценам.







