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Верховенство закона: Судья Ахарон Барак очень гордится вердиктами по мигрантам
02.09.2023 18:22 Аркадий Бочаровский

Верховенство закона: Судья Ахарон Барак очень гордится вердиктами по мигрантам

Правые в социальных сетях и прессе прямо обвиняют БАГАЦ и “хранителей ценностей” в массовых беспорядках эритрейских мигрантов, погромах и полной утрате контроля в южном Тель-Авиве.

В качестве доказательства израильтянам напоминают о том, что БАГАЦ трижды отменял закон об инфильтрантах. В сетях распространяется видео с отрывком из интервью с бывшим главой БАГАЦа и символом юридического активизма, Ахароном Бараком. 

Барак говорит: “Я очень горжусь тремя решениями по беженцам. Я думаю что каждый, кто вышел из египетского пленения.  Мы все были рабами в Египте. Мы все вышли из египетского пленения”. 

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