



Верховенство закона: Судья Ахарон Барак очень гордится вердиктами по мигрантам

Правые в социальных сетях и прессе прямо обвиняют БАГАЦ и “хранителей ценностей” в массовых беспорядках эритрейских мигрантов, погромах и полной утрате контроля в южном Тель-Авиве.



В качестве доказательства израильтянам напоминают о том, что БАГАЦ трижды отменял закон об инфильтрантах. В сетях распространяется видео с отрывком из интервью с бывшим главой БАГАЦа и символом юридического активизма, Ахароном Бараком.



Барак говорит: “Я очень горжусь тремя решениями по беженцам. Я думаю что каждый, кто вышел из египетского пленения. Мы все были рабами в Египте. Мы все вышли из египетского пленения”.