Верховенство закона: Судья Ахарон Барак очень гордится вердиктами по мигрантам
Правые в социальных сетях и прессе прямо обвиняют БАГАЦ и “хранителей ценностей” в массовых беспорядках эритрейских мигрантов, погромах и полной утрате контроля в южном Тель-Авиве.
В качестве доказательства израильтянам напоминают о том, что БАГАЦ трижды отменял закон об инфильтрантах. В сетях распространяется видео с отрывком из интервью с бывшим главой БАГАЦа и символом юридического активизма, Ахароном Бараком.
Барак говорит: “Я очень горжусь тремя решениями по беженцам. Я думаю что каждый, кто вышел из египетского пленения. Мы все были рабами в Египте. Мы все вышли из египетского пленения”.