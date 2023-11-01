



Верховенство права в мире теряет силу: страны с лучшей и худшей ситуацией

Система правосудия по всему миру демонстрирует тревожную тенденцию к ослаблению с 2016 года.



Согласно Индексу верховенства права-2023 международной организации World Justice Project (WJP), такой глобальный спад за последние годы затронул 78% из 142 рассматриваемых в этом году стран, где ситуация с фундаментальными правами человека резко ухудшилась.



В рейтинг каждое государство оценивалось по восьми факторам: ограничения правительственных полномочий, отсутствие коррупции, открытость правительства, основные права, порядок и безопасность, соблюдение нормативных требований, гражданское и уголовное правосудие.



В топ-10 стран с самой лучшей ситуацией в сфере верховенства права вошли: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Эстония и Ирландия. США два года подряд занимают 26 место, Украина опустилась с 76 на 89 строчку, Россия - со 107 на 113, Китай - на 134 позиции. Израиль в рейтинг в этом году не вошел.



Самое резкое ухудшение ситуации с правами человека за год зафиксировано в следующих странах: Судан, Мали, Иран, Никарагуа и Афганистан. А тенденция в обратном направлении - в Болгарии, Гондурасе, Кении, Словении и Иордании. Хуже всего дела с правосудием обстоят в Венесуэле - 142 место, Камбодже - 141, Афганистане 140, на Гаити - 139 и в Конго - 138.