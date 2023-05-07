



Веревка затягивается на шее: внук основателя пекарен Angel против харедим

Веревка затягивается на шее: внук основателя пекарен Angel против харедим



Внук основателя пекарен Angel решил резко высказаться в адрес ультраортодоксов. "Дни бесплатного питания закончились, Судный день близок", - написал он и позже удалил свою запись.



Участие бывшего министра внутренней безопасности Омера Бар Лева в демонстрации в Бней-Браке привело к призывам ультраортодоксальной общественности объявить бойкот продукции Angel. Бар-Лев был недавно назначен на пост председателя правления компании.



До сих пор не было официального ответа от пекарни на бойкот, но Йоэль Шпигель, внук ее основателя, решил в пятницу, 5 мая резко выступить против ультраортодоксального общества.



"Я не помню, чтобы существовал закон, запрещающий проводить демонстрации перед домом того или иного раввина, а реакция подонков происходит от страха и истерии, потому что веревка все туже затягивается на их шее", - написал он на Facebook в посте, который вскоре удалил.



Он продолжал нападать на ультраортодоксов с резкими словами: "Дни бесплатной еды закончились, Судный день близок, и никакой бойкот или призывы к бойкоту не остановят нас от исправления многолетней несправедливости и прекращения уклонения и паразитизма".