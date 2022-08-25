



Венгры отказались отправлять россиян в "визовый бан"

Венгрия отказывается вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру въезда.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Говорили и о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения", - сказал он.

По словам Сийярто, он обсудил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу новый пакет санкций против РФ. Венгрия выступает и против этих мер.