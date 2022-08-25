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Венгры отказались отправлять россиян в "визовый бан"
25.08.2022 01:22 Алина Груднева

Венгры отказались отправлять россиян в "визовый бан"

Венгрия отказывается вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру въезда.

 
Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
 
"Говорили и о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения", - сказал он.
 
По словам Сийярто, он обсудил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу новый пакет санкций против РФ. Венгрия выступает и против этих мер.
 
"Энергетические санкции больше навредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", - добавил он.

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