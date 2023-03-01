



Венгрию возмутила "провокация" МИД Украины. Опять скандал

В непростых отношениях между Украиной и Венгрией пробежала очередная "черная кошка". Причина – заявление заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийноса, которое донельзя возмутило МИД Венгрии.



В частности, венгерское информационное агентство MTI процитировало заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийноса. В одном из интервью он сказал, что политика венгерского премьера Виктора Орбана "поддерживает уничтожение украинской нации".



В Будапеште отреагировали на заявление зама Кулебы, обвинив Министерство иностранных дел Украины в ведении "провокационной риторики".



Так, спикер Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай заявил, что заявление украинского дипломата было "провокацией", а Венгрия "не позволит втянуть себя в войну".



"Мы не позволим никому втянуть нас в войну, мы продолжаем призывать к прекращению огня и мирным переговорам", – заявил Пачолай.



Действительно, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в интервью словацкому изданию SME рассказал, что политика венгерского премьера Орбана поддерживает уничтожение Россией украинской нации, так как согласится на "мир" с РФ лишь влечет за собой новые смерти украинцев.



"Разочаровывает позиция, которую сегодня занимает Венгрия, что путь к миру состоит в том, чтобы Украина прекратила свое сопротивление России. Мы все знаем, что в таком случае произойдет: Украина перестанет существовать. Мы все знаем, что цель Путина – оккупировать всю Украину и уничтожить украинскую нацию. Это значит, что Венгрия поддерживает уничтожение украинской нации", – сказал Перебийнис.



Да и сам премьер Орбан не отстает – на его счету уже немало скандальных заявлений насчет Украины, в частности, он ее сравнил с Афганистаном и назвал "ничейной землей". Кроме того, политик заявил, что война закончится, как только США прекратят поддерживать Украину оружием.

