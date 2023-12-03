



Венгрию могут наказать за Украину

Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за ее позиции по Украине. Ближайший саммит ЕС, который пройдет в декабре, не обещает быть легким, ведь именно в этот раз на ковре будет Венгрия с ее пророссийской позицией. Такое себе назидание для Словакии.



Издание Politico вышло со статьей “Приятель Путина Орбан ставит ЕС на грань”.



После того, как Венгрию лишат права голоса, политический кризис в ЕС скорей всего будет закончен. Известно, что на саммите будут голосовать за предоставление Украине 50 млрд евро в качестве помощи, а Венгрия намерена этому препятствовать.



