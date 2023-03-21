



Венгрия заявила, что не блокировала заявление ЕС об аресте Путина

В Венгрии заявляют, что не блокировали совместное заявление стран Евросоюза об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина. Соответствующие сообщения назвали фейками.



Об этом заявил госсекретарь, ответственный за международную коммуникацию и международные отношения в Венгрии, Золтан Ковач в Twitter.



Он назвал неправдивыми сообщения СМИ о том, что Будапешт наложил вето на позицию ЕС относительно решения Международного уголовного суда об аресте Путина.



"Венгрия признала решение МКС и не желает его никак комментировать. Однако, если Высокий представитель или любое государство-член захочет сделать заявление, Венгрия не будет отрицать", - заявил Ковач.



Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Однако издание Bloomberg сообщило, что Венгрия наложила вето на совместное заявление стран ЕС по поводу ордера. Сегодня в правительстве Венгрии подтвердили вето на заявление Евросоюза по решению МУС.