



Венгрия выдвинула условия для транзита агропродукции из Украины

Венгрия объявила условия транзита украинской агропродукции, на которую наложен запрет на ввоз. Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".



Венгрия запретила ввоз на свою таможенную территорию из Украины аграрные товары, которые в таможенных декларациях указаны по следующим кодам УКТ ВЭД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409,00 , 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.



"Такие товары могут следовать через Венгрию только транзитом и только при выполнении ряда условий", - предупреждают в ведомстве.



Условия для транзита следующие:

грузовик должен быть опломбирован пломбами, устанавливаемыми при оформлении таможенной декларации Т1;

транзитный товар не может находиться на территории Венгрии более 7 дней.

В "Укртрансбезопасности" добавляют, что за нарушение сроков пребывания транзитного товара на территории Венгрии полиция и таможенные органы имеют право наложить санкции на перевозчика."За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100% от стоимости продукции без учета НДС. Условия пересечения границы для разных товаров могут изменяться в зависимости от решений отдельных стран или от международных договоренностей", - подчеркнули в "Укртрансбезопасности".Ранее Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины. Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.