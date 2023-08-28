



Венгрия угрожает прекратить импорт украинского зерна, ожидая решение ЕС

Правительство Венгрии намерено закрыть границу для определенных украинских зерновых продуктов с 16 сентября, если Европейский союз не продлит запрет, который истекает 15 сентября.



Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что в случае отсутствия продления запрета со стороны ЕС, Венгрия примет меры не только по четырем продуктам, но и по всем 24-м предыдущим продуктам.



По словам министра, в последние годы венгерское сельское хозяйство сталкивалось с различными трудностями, такими как эпидемия коронавируса, засуха, военные конфликты и их последствия. Он также подчеркнул, что дешевая украинская сельхозпродукция пополнила европейский рынок без пошлин, что создало трудности для местных производителей агропродукции, передает портал Agrar Szektor.



Несмотря на ожидаемые хорошие урожаи, особенно кукурузы, конкуренция от дешевых украинских продуктов снижает объемы продаж. Словакия, Болгария, Польша, Румыния и Венгрия намерены продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года.



Министерство иностранных дел Украины выразило категорическое недовольство таким намерением и призвало ЕС и соответствующие страны найти сбалансированное решение в соответствии с законодательством ЕС и Соглашением об ассоциации.