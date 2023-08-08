



Венгрия спустя несколько месяцев все же согласовала назначение посла Украины

Во вторник, 8 августа, президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение нового посла Украины, профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора. Об этом сообщает телеканал ATV.



Подписание агремана означает, что кандидатура Шандора от МИД Украины принята, он может отправляться в Будапешт и приступать к работе. Сейчас в Венгрии вместо посла работает временный поверенный.



Просьбу об агремане для Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.



По данным СМИ, причиной якобы было нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерским президентом. Чем именно объясняется решение Каталин Новак предоставить агреман сейчас, не уточняется.



В то же время, президент Венгрии должна посетить Киев 23 августа для участия в саммите Крымской платформы, а перед тем – совершить визит в Закарпатье и встретиться с представителями венгерского меньшинства.



Теперь подписанный Новак агреман передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто. Решение опубликуют после прибытия Шандора в Будапешт и вручения верительных грамот президенту Венгрии.



Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он ушел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.