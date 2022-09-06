



Венгрия снова угрожает заблокировать санкции ЕС против России

Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых частей санкций Евросоюза против России, если трое олигархов не будут исключены из списка ограничений, сообщает "Радіо Свобода".



Согласно нескольким осведомленным дипломатическим источникам, которые говорили на условиях анонимности, Будапешт добивается отмены санкций в отношении олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.



Отметим, что ЕС намерен продлить санкции против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. На данный момент в него входят 1217 физических лиц и 108 организаций. В частности, в списке числятся и трое олигархов.



Послы ЕС планируют обсудить этот вопрос 7 сентября, а продление следует согласовать до 15 сентября.



Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.



Сообщается, что Венгрия может таким образом давить на Брюссель, чтобы сдвинуть утверждение "ковидного" пакета европейских средств для Будапешта, которое задерживается из-за опасений Брюсселя по поводу верховенства права.