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Венгрия: решение о посольстве в Иерусалиме пока не принято
04.03.2023 14:10 Алина Груднева

Венгрия: решение о посольстве в Иерусалиме пока не принято

В Венгрии опровергли информацию о готовности страны перенести свое посольство в Иерусалим.

По данным Reuters, такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак.

По ее словам, решение о переносе посольства в Иерусалим пока что не принято. Новость об этом она узнала из прессы. Она подчеркнула, что этот вопрос будет решаться Будапештом в следующем месяце.

Информацию о переносе посольства также не смог подтвердить представитель министерства иностранных дел Венгрии. Он пообещал, что МИД будет представлять по мере необходимости обновленную информацию по этому вопросу.


 

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