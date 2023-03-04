



Венгрия: решение о посольстве в Иерусалиме пока не принято

В Венгрии опровергли информацию о готовности страны перенести свое посольство в Иерусалим.



По данным Reuters, такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак.



По ее словам, решение о переносе посольства в Иерусалим пока что не принято. Новость об этом она узнала из прессы. Она подчеркнула, что этот вопрос будет решаться Будапештом в следующем месяце.



Информацию о переносе посольства также не смог подтвердить представитель министерства иностранных дел Венгрии. Он пообещал, что МИД будет представлять по мере необходимости обновленную информацию по этому вопросу.





