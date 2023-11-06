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Венгрия просит Катар о помощи с освобождением заложников ХАМАСа
06.11.2023 16:22 Алина Груднева

Венгрия просит Катар о помощи с освобождением заложников ХАМАСа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Катар помочь с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

По его словам, среди "нескольких сотен" пленников, есть пятеро граждан Венгрии.

По словам Сийярто, его правительство находится в постоянном контакте с рабочей группой, созданной правительством Израиля для освобождения всех заложников. В катарским коллегой на эту тему он поговорил в воскресенье, 5 ноября, обсудив также ситуацию в регионе.

"Мы благодарны Катару и катарскому правительству за помощь", — сказал Сийярто.

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