



Венгрия просит Катар о помощи с освобождением заложников ХАМАСа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Катар помочь с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе.



По его словам, среди "нескольких сотен" пленников, есть пятеро граждан Венгрии.



По словам Сийярто, его правительство находится в постоянном контакте с рабочей группой, созданной правительством Израиля для освобождения всех заложников. В катарским коллегой на эту тему он поговорил в воскресенье, 5 ноября, обсудив также ситуацию в регионе.



"Мы благодарны Катару и катарскому правительству за помощь", — сказал Сийярто.