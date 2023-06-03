



Венгрия призывает Украину пойти на территориальные уступки ради окончания войны

Правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым изображен частью России.



"Десяти тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной", - говорится в видео.



"Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь", - говорится в видеоролике.



В то же время, с призывами о скорейшем мире, правительство Венгрии изобразило Крым, как часть территории Российской Федерации.



Стоит отметить, что официально Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.



Власти Венгрии с момента полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор не заняли четкой позиции. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал с резкими заявлениями по поводу войны и критикует введенные санкции против РФ.



Орбан, 2 мая, отметил, что Украине нужно вести переговоры с РФ, а не идти в контрнаступление, потому что как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он знает о "втрое больших потерях" атакующей стороны по сравнению с обороняющимися.



Недавно Венгрия заблокировала выделение восьмого транша из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.