



Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС из-за своего OTP Банка

Украина внесла венгерский OTP Банк в перечень спонсоров войны, поэтому Будапешту будет трудно договориться с Европейским союзом о новых санкциях против России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Euronews.



"Это скандально и неприемлемо, что OTP Bank был включен в список международных спонсоров войны в Украине. Это поразительно. Это возмутительно. Это скандал", - заявил он.



Сийярто добавил, что деятельность финансового учреждения соответствует международным стандартам и законодательству. При этом он подчеркнул, что листинг также может повлиять на санкции ЕС против России.



"Я ясно дал понять на встрече министров иностранных дел, что нам будет очень трудно даже вступить в переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP будет в этом украинском списке. Мы требуем, чтобы украинцы исключили ОТР Банк из этого списка", - заявил он.



Напомним, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.