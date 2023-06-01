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Венгрия переведет посольство в Иерусалим
01.06.2023 10:05 Аркадий Бочаровский

Венгрия переведет посольство в Иерусалим


Радио Галей Исраэль сообщает о том, что Венгрия переведет свое посольство в Израиле в Иерусалим.

Венгрия станет первой страной ЕС, открывшей свое посольство в Иерусалиме.

Соответветствующие договоренность была достигнута на встрече министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Посольство Венгрии в Израиле подтвердило эту информацию и подчеркнуло, что торговое представительство Венгрии работает в Иерусалиме с 2019 года.
 

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