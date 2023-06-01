



Венгрия переведет посольство в Иерусалим



Радио Галей Исраэль сообщает о том, что Венгрия переведет свое посольство в Израиле в Иерусалим.



Венгрия станет первой страной ЕС, открывшей свое посольство в Иерусалиме.



Соответветствующие договоренность была достигнута на встрече министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.



Посольство Венгрии в Израиле подтвердило эту информацию и подчеркнуло, что торговое представительство Венгрии работает в Иерусалиме с 2019 года.

