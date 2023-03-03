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Венгрия перенесет свое посольство в Иерусалим
03.03.2023 09:52 Наталья Богинская

Венгрия перенесет свое посольство в Иерусалим

Венгрия перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим в следующем месяце в качестве особого жеста премьер-министру Биньямину Нетаньяху со стороны его венгерского коллеги Виктора Орбана.

Этот шаг сделает Венгрию первым государством-членом Европейского союза, открывшим посольство в Иерусалиме, против которого блок выступает из-за отсутствия мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

Высокопоставленные источники в МИД связывают это решение с желанием Орбана помочь Нетаниягу, предоставив премьеру дипломатические достижения на фоне политической нестабильности в Израиле.

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