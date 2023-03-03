



Венгрия перенесет свое посольство в Иерусалим

Венгрия перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим в следующем месяце в качестве особого жеста премьер-министру Биньямину Нетаньяху со стороны его венгерского коллеги Виктора Орбана.



Этот шаг сделает Венгрию первым государством-членом Европейского союза, открывшим посольство в Иерусалиме, против которого блок выступает из-за отсутствия мирного соглашения между Израилем и палестинцами.



Высокопоставленные источники в МИД связывают это решение с желанием Орбана помочь Нетаниягу, предоставив премьеру дипломатические достижения на фоне политической нестабильности в Израиле.