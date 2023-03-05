



Венгрия перенесет посольство Израиля в Иерусалим

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в следующем месяце, сообщили израильские СМИ в пятницу.



Если план будет реализован, Венгрия станет первым государством-членом Европейского Союза, открывшим посольство в Иерусалиме, который Израиль называет своей столицей. Правовой статус Иерусалима в мире находится под вопросом, так как большинство стран не признает его столицей Еврейского Государства.



Представитель министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай не подтвердил эту информацию, но сказал, что министерство будет предоставлять обновленную информацию о любых изменениях в посольстве.



"Мы уже несколько лет назад перевели коммерческий отдел нашего посольства Израиля в Иерусалим", — сказал он в ответ на запрос агентства Reuters о комментариях.— "Об открытии внешнеторгового представительства совместно объявили министр иностранных дел Петер Сийярто и премьер-министр Биньямин Нетаниягу".



Лишь небольшое число стран последовало примеру США и перенесло свои посольства в Израиле в Иерусалим при администрации бывшего президента Дональда Трампа в 2018 году.



Иерусалим был провозглашен столицей Израиля на основании закона, принятого Кнессетом в 1980 году. На Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего государства претендуют и палестинцы.



Пока этот вопрос не разрешен между Израилем и ПА, Организация Объединенных Наций рассматривает Восточный Иерусалим как оккупированную территорию, и его статус оспаривается.

