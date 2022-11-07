



Венгрия отказалась давать деньги на кредит Евросоюза для Украины



Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный кредит Евросоюза для поддержки Украины в 2023 году на сумму 18 миллиардов евро. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Portfolio.



"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере", - рассказал министр.



По его словам, Венгрия уже оказала достаточную финансовую помощь Украине при помощи совместных заимствований в период пандемии COVID-19.



"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", - добавил Сийярто.



Он также отметил, что его страна еще до начала полномасштабной войны потратила сотни миллионов евро для того, чтобы поддержать здравоохранение, образование, учреждения культуры и церкви в Украине.



Отметим, что такое заявление Сийярто прозвучало на следующий день после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о представлении пакета финансовой помощи Украине на 2023 год.