



Венгрия опровергла заявления Путина о территориальных претензиях к Украине

В Министерстве иностранных дел Венгрии вслед за Румынией опровергли заявления президента РФ Владимира Путина по поводу посягательств страны на западные области Украины. Об этом сообщает венгерское издание Index.



Будапешт уверенно отметил, что такие заявления считает ошибочными, и отметил важность мирных переговоров.



"Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - заявили в МИД Венгрии.



Напомним, что на заявление российского президента о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине, другие перечисленные страны отреагировали достаточно быстро. Румыния четко заявила, что не имеет никаких претензий к территориям, принадлежащим Украине, а польское правительство обвинило российского диктатора в распространении дезинформации.