



Венгрия одобрила членство Финляндии в НАТО

В понедельник, 27 марта, парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО. Таким образом, Финляндия еще на один шаг приблизилась к полноправному членству в альянсе, сообщает Yle.



Из членов парламента 182 проголосовали за вступление Финляндии в НАТО, шесть - против. Лидер фракции правящей партии Венгрии Fidesz Мате Кочиш ранее заверил, что парламентская группа единодушно поддерживает членство Финляндии в альянсе.



Турция останется единственной страной НАТО, которая еще не ратифицировала членство Финляндии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом объявил, что процесс ратификации в парламенте страны начат.



Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.



В Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО на саммите Альянса в июле. При этом в Турции, не одобрившей заявку страны на присоединение, заявляют, что это зависит от шагов Стокгольма.

