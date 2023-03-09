



Венгрия обещает бороться в суде ЕС, чтобы защитить закон против ЛГБТ

Министр юстиции Венгрии заявил поздно вечером в среду, что Будапешт будет бороться в Суде ЕС, чтобы защитить закон об образовании, который, по мнению Брюсселя, дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, пишет Reuters.



Министр юстиции Юдит Варга написала в Facebook, что подала встречный иск в суд, потому что правительство будет придерживаться своей позиции, согласно которой законы об образовании должны приниматься национальными правительствами.



Кампания премьер-министра Виктора Орбана против ЛГБТ усилилась в июне 2021 года, когда парламент, в котором доминирует его партия "Фидес", принял закон, запрещающий использование в школах материалов, пропагандирующих гомосексуальность и смену пола. Правительство заявило, что закон направлен на защиту детей, а не на притеснение ЛГБТ-сообщества.



"Точно так же, как мы делали до сих пор, мы встанем на защиту наших детей", — сказала Варга, добавив, что соблюдение законодательства необходимо, и правительство примет дальнейшие меры. Какими они будут, она не уточнила.



Противостояние происходит в то время, когда Брюссель приостановил выделение Венгрии столь необходимых миллиардов евро из фондов ЕС до тех пор, пока Будапешт не проведет реформы, направленные на повышение независимости судебной системы и борьбу с коррупцией.



Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против Венгрии по поводу закона против ЛГБТ в середине 2022 года.



Комиссия заявила, что считает, что закон нарушает правила внутреннего рынка ЕС, основные права человека и ценности ЕС.



Орбан сказал в своей речи в прошлом месяце, защищая закон: "Гендерная пропаганда — это не просто… радужная болтовня. Это величайшая угроза, преследующая наших детей. Мы хотим, чтобы наших детей оставили в покое, особенно в наших школах"

