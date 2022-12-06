



Венгрия об отказе тренировать украинских военных: Говорим на языке мира

Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер заявил, что Венгрия не будет тренировать украинских военных на своей территории.



Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM Ukraine. Миссия будет проводить обучение и подготовку ВСУ, включая Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, способствующих проведению подготовки.



Венгрия заявила, что отказывается участвовать в этой миссии.



"В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться к миру, а не войне. Говорим на языке мира, хотим прекращение огня!” – заявил Томаш Менцер.



В ноябре Венгрия возобновила блокаду участия Украины в заседаниях НАТО.