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Венгрия об отказе тренировать украинских военных: Говорим на языке мира
06.12.2022 20:31 Наталья Богинская

Венгрия об отказе тренировать украинских военных: Говорим на языке мира

Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер заявил, что Венгрия не будет тренировать украинских военных на своей территории.

Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM Ukraine. Миссия будет проводить обучение и подготовку ВСУ, включая Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, способствующих проведению подготовки.

Венгрия заявила, что отказывается участвовать в этой миссии.
 
"В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться к миру, а не войне. Говорим на языке мира, хотим прекращение огня!” – заявил Томаш Менцер.

В ноябре Венгрия возобновила блокаду участия Украины в заседаниях НАТО. 

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