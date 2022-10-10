



Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти

Венгрия и Сербия договорились о строительстве трубопровода для поставок российской нефти марки Urals в Сербию по нефтепроводу "Дружба". Так они смогут получать российскую нефть в обход санкций.



Об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.



"Александр Вучич и Виктор Орбан согласовали строительство нефтепровода в Венгрию. Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals", — написал Ковач в Twitter.



Строительство трубопровода — единственная для Сербии возможность получать российскую нефть в обход санкций. Необходимость в этом появилась после того, как поставки Сербии через Хорватию подпали под ограничительные меры Евросоюза. Они начнут действовать с ноября 2022 года.

