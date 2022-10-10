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Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти
10.10.2022 22:29 Евгения Маркова

Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти

Венгрия и Сербия договорились о строительстве трубопровода для поставок российской нефти марки Urals в Сербию по нефтепроводу "Дружба". Так они смогут получать российскую нефть в обход санкций. 

Об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Александр Вучич и Виктор Орбан согласовали строительство нефтепровода в Венгрию. Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals", — написал Ковач в Twitter.

Строительство трубопровода — единственная для Сербии  возможность получать российскую нефть в обход санкций. Необходимость в этом появилась после того, как поставки Сербии через Хорватию подпали под ограничительные меры Евросоюза. Они начнут действовать с ноября 2022 года.
 

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