



Венгрия и РПЦ готовят тайную передачу украинских пленных, - СМИ

Венгрия снова планирует забрать группу украинских военнопленных, ведя переговоры с "Русской православной церковью", и полностью игнорирует участие и согласование с украинской стороной. Такие действия со стороны Венгрии являются грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права.



Источники в украинских спецслужбах сообщили РБК-Украина, что в среде РПЦ активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ. По предварительной информации, он может состояться ориентировочно 08-11 августа.



"Цель визита - это в частности обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - отметил источник.



С российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (Антон Юрьевич Севрюк), уточнил источник. С 7 июня 2022 года Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.



Источник уточнил, что у венгерской стороны нет списка военнослужащих, которых они хотели бы забрать из российского плена. В настоящее время поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы. До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных, добавил источник.



"Требование венгров - венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное - венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", - рассказал собеседник в спецслужбах.