



Венгрия и Греция снова заблокировали новые санкции против РФ: что требуют

Венгрия и Греция вновь заблокировали 11 пакет санкций ЕС против России. Они требуют сократить в нем список подсанкционных компаний, так называемых "спонсоров войны".

Об этом сообщает Politico.

Так, на заседании Комитета постоянных представителей ЕС страны потребовали исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению санкций.

Кроме того, как пишет Politico, несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, обеспокоены запретом на обход, поскольку они опасаются, что это может повредить дипломатическим отношениям. Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения, чтобы учесть эти опасения, и один из дипломатов сказал, что этот вопрос кажется "решаемым".

Комиссия уже представила еще одну версию предложения о санкциях перед встречей в среду, но это не привело к соглашению, заявили четыре дипломата. Послы ЕС теперь снова обсудят это предложение на своей встрече в следующую среду, 14 июня, надеясь тогда прийти к соглашению.



"Мы приближаемся", - цитирует издание одного из дипломатов.



По словам координатора санкций в Государственном департаменте США О'Брайена, которого цитирует Politico, проблема заключается в том, что европейские компании продают материалы другим странам. А они, в свою очередь, перепродают материалы в Россию.



"К началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал он, имея в виду чипы, процессоры и интегральные схемы, необходимые для создания современного оружия.



О'Брайен сказал, что США определили, в частности, пять стран, которые помогают России обходить санкции: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.



На данный момент ЕС работает над 11-м пакетом антироссийских санкций. Упор в этом пакете делается на то, чтобы ограничить возможности другим странам помогать России обходить санкции, введенные ЕС. Ранее сообщалось, что ЕС может принять 11-й пакет санкций против РФ к концу мая, но Венгрия и Греция уже не первый раз блокирует новые санкции против Кремля.



