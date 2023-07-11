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Венгрия готова ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО
11.07.2023 14:16 Ирина Демьянова

Венгрия готова ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается "техническим вопросом", заявил во вторник министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет  Bloomberg.

"Закрытие процесса ратификации сейчас - чисто технический вопрос", - сказал Сийярто.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в военный альянс, как только Турция, другая страна, которая сопротивлялась, даст понять, что она также готова сделать это. 

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