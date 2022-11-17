



Венгрия договорилась о сотрудничестве с Ираном

Венгрия и Иран договорились о сотрудничестве в экономической сфере.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и вернуть подсанкционный Иран в систему международного сотрудничества.

"В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед для стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Сийярто.