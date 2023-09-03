



Венгрия: Дать гарантии безопасности РФ, но не членство в НАТО Украине

Венгрия предложила Западу "предоставить России гарантии безопасности", а Украину не приглашать в НАТО. Об этом сообщает издание Hirado.

Скандальное заявление сделал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш.



"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", – сказал он.



По словам Гуляша, “размещение миротворцев и другие аналогичные решения в долгосрочной перспективе смогут обеспечить мир в Украине”. Венгерский чиновник считает, что Украина “уже не сможет вернуть оккупированные Россией территории”.



Кроме того, Гуляш заявил, что “эффективные переговоры между Украиной и Россией могут пройти только с участием США”. Более того, по его мнению, Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, потому что российская армия "не достигла быстрых и поразительных результатов" в Украине за последние полтора года.