Новости » Политика
Великобритания ждет "миролюбивое палестинское руководство"
08.11.2023 23:33 MIGnews.com

Великобритания ждет "миролюбивое палестинское руководство"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "переход к миролюбивому палестинскому руководству является наиболее желаемым результатом" нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Агентство Reuters цитирует его слова после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио: "В краткосрочной перспективе неизбежно, что Израиль, поскольку у него есть войска в Газе, должен будет нести ответственность за безопасность. Но мы считаем, что как только это станет возможным, наиболее желательным результатом будет переход к миролюбивому палестинскому руководству".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы