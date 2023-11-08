



Великобритания ждет "миролюбивое палестинское руководство"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "переход к миролюбивому палестинскому руководству является наиболее желаемым результатом" нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАСом.



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Агентство Reuters цитирует его слова после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио: "В краткосрочной перспективе неизбежно, что Израиль, поскольку у него есть войска в Газе, должен будет нести ответственность за безопасность. Но мы считаем, что как только это станет возможным, наиболее желательным результатом будет переход к миролюбивому палестинскому руководству".

