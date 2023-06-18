



Великобритания запретит бойкотировать израильские товары

Правительство Великобритании планирует представить в понедельник, 19 июня, законопроект, запрещающий местным советам и другим государственным органам бойкотировать израильские товары. Закон будет обнародован Майклом Гоувом, министром, отвечающим за местное самоуправление и введет “значительные штрафы” для правонарушителей, сообщает The Telegraph.



По словам Гоува, законопроект направлен на борьбу с антиизраильским движением “Бойкот, отчуждение и санкции” (BDS).



“Это просто неправильно, что государственные органы тратят впустую время и деньги налогоплательщиков, преследуя свои собственные внешнеполитические цели”, – считает министр. “Великобритания должна иметь последовательный подход к внешней политике, установленный правительством Великобритании”.



“Эти кампании не только подрывают внешнюю политику Великобритании, но и приводят к ужасающей антисемитской риторике и оскорблениям”, – говорит он. “Вот почему мы предприняли эти решительные действия, чтобы раз и навсегда положить конец этой разрушительной политике”.





Обязательство продвигать такой закон впервые появилось в манифесте предвыборной кампании 2019 года Консервативной партии, которая в настоящее время находится у власти. Это обещание также прозвучало в ежегодной речи королевы Елизаветы II в прошлом году.

В документах, сопровождавших речь королевы, в качестве примеров приводилось решение городского совета Ланкастера поддержать связанные с Израилем бойкоты в 2021 году и аналогичный шаг городского совета Лестера в 2014 году. Другие советы, в том числе в Суонси и Гвинеде, также ранее начали бойкоты товаров из израильских поселений.

