



Великобритания вызвала посла Ирана из-за угроз журналистам

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что его директор по Ближнему Востоку Виджай Рангараджан встретился с временным поверенным в делах Ирана Мехди Хоссейни Матином, чтобы “дать понять, что Великобритания не потерпит угроз жизни и свободе СМИ”.



“Я потрясен продолжающимися угрозами иранского режима жизням британских журналистов и сегодня вызвал его представителя, чтобы дать понять, что это недопустимо”, – говорится в заявлении министра иностранных дел Джеймса Клеверли.



В субботу Iran International, новостной телеканал на фарси, базирующийся в Лондоне, заявил, что перенес трансляции в Вашингтон, чтобы защитить своих журналистов, после того как британская полиция сообщила о “серьезных и непосредственных угрозах” безопасности для иранских журналистов. Согласно заявлению Iran International, “угрозы возросли до такой степени, что стало казаться, что защитить сотрудников канала и публику в лондонской студии невозможно”. Полиция Лондона сообщила, что власти предотвратили “15 заговоров с начала 2022 года с целью похищения или убийства лиц, считающихся врагами иранского режима”.



BBC отдельно подала жалобу в ООН, заявив, что у журналистов, работающих на ее персидскую службу, возросли опасения по поводу безопасности “в свете экстерриториальных угроз”.



Министерство иностранных дел Великобритании также заявило сегодня, что вводит новые санкции против иранских официальных лиц за нарушения прав человека.