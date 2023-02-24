



Великобритания ввела санкции против России и союзников Путина

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.



Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России. В частности, под санкции попали руководители "Росатома", а также 34 руководителя двух крупнейших российских оборонных компаний "Ростеха" и "Алмаз-антей" и четырех банков.



В частности, санкции ввели против:

Маттиаса Варнига, гендиректора оператора газопровода "Северный поток-2", а также экс-члена совета директоров "Транснефти" и "Роснефти";

Любви Кабаевой, матери гимнастки Алины Кабаевой;

Алексея Дюмина, главы Тульской области;

Алексей Козак, сына бывшего вице-премьера России и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.