



Великобритания ввела санкции против РФ за депортацию украинских детей

Правительство Великобритании ввело санкции против 14 граждан России за попытки уничтожить украинскую национальную идентичность. В частности, против 11 россиян, причастных к принудительной депортации украинских детей. Об этом сообщается на сайте британского правительства.



Отмечается, что санкции направлены на привлечение к ответственности тех, кто "поддерживает режим Владимира Путина, включая тех, кто хочет видеть уничтожение Украины, распад ее национальной идентичности и уничтожение ее будущего".



В список новых санкций попали 14 россиян, 11 из них причастны к принудительной депортации украинских детей. Среди прочих в санкционном списке уполномочена по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр образования России Сергей Кравцов.



"Более 19 тысяч украинских детей были принудительно депортированы в Россию или на временно контролируемую ею территорию. Многие дети помещены в лагеря для перевоспитания в незаконно оккупированном Крыму и на материковой части России, где в их отношении проводится российско-ориентированное академическое, культурное, патриотическое и военное воспитание", - говорится в сообщении правительства Британии.



С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину под британские санкции попали более 1600 физических и юридических лиц из РФ, в том числе 29 банков. Также ограничения введены в торговле между Великобританией и Россией.



Напомним, Украина располагает информацией о местах пребывания 19 498 детей, депортированных в Россию или на временно оккупированные территории.