



Великобритания: Война завершится за столом переговоров

Война в Украине завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия призваны укрепить позиции украинских властей перед началом серьезного диалога с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет The Guardian.



Хотя премьер-министр отметил, что сейчас не время для этих мирных переговоров, он снова пообещал оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы обеспечить преимущество на поле боя.



«Конечно, это закончится, как и все конфликты за столом переговоров, но это решение за Украиной. И что нам нужно сделать, так это поставить их в лучшее место для проведения этих переговоров в подходящий момент, который имеет для них смысл. Но сейчас приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, обучения и поддержки, в которых они нуждаются, чтобы продвигаться вперед и создавать преимущества на поле боя», - заявил британский премьер.