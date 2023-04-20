



Великобритания: в РФ появились группы хакеров, созданные по образцу ЧВК “Вагнер”

Российские группы хакеров, созданные по образцу ЧВК Вагнера, пытаются уничтожить критическую инфраструктуру Великобритании. С таким заявлением в среду выступил секретарь британского кабинета министров Оливер Доуден, пишет The Guardian.



По словам Доудена, группы хакеров “в большей степени мотивированы идеологически, а не финансово”. Кроме того, по сравнению с киберпреступниками, напрямую подчиняющимися государству, у них меньше ограничений и они менее предсказуемы.



О российских хакерах Доуден сообщил на конференции Национального центра кибербезопасности Великобритании NCSC. В среду NCSC выпустил предупреждение о повышенной угрозе для объектов критической инфраструктуры стран Запада. Она исходит от “связанных с государством” групп хакеров, которые поддерживают российское вторжение в Украину.



Согласно прогнозам NCSC, “в краткосрочной перспективе киберпреступники, вероятно, будут заниматься DDoS-атаками, изменением внешнего вида сайтов и распространением ложной информации”. Однако, некоторые хакеры пытаются нанести западной инфраструктуре “более разрушительный ущерб”.

Упоминание Доуденом ЧВК Вагнера говорит о том, что в британском правительстве считают, что в России пытаются создать из “преступных групп хакеров” более организованную структуру, отмечает The Guardian.



Доуден подчеркнул, что уровень угрозы хакерских атак вырос, а действия киберпреступников станут более агрессивными и менее координированными.