



Великобритания утилизировала ЗРК, которые могли бы помочь Украине

Батареи Rapier были развернуты в Лондоне в 2012 году для борьбы с угрозами безопасности и уничтожены в прошлом году. Утилизация 14 ЗРК произошла, когда Москва сосредоточила силы на границе с Украиной.



“Они были утилизированы в октябре 2021 года. Сейчас нет ни одного рабочего, который можно было бы когда-либо отправить в Украину”, – сообщает анонимный источник в Минобороны. ”Это было очень хорошее снаряжение, которое могло бы пригодиться украинцам”.



Rapier списали, поскольку в апреле 2017 года Вооруженные силы Великобритании подписали сделку на сумму 323 миллиона фунтов стерлингов на приобретение более совершенной технологии Sky Sabre.