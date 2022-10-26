



Великобритания, США и Франция ответили на заявления России о "грязной бомбе"

Россия необычно активизировала контакты с тремя ядерными державами Запада, чтобы выдвинуть необоснованные заявления о заговоре с "грязной бомбой" в Украине на фоне опасений дальнейшей эскалации.



За последние 48 часов министр обороны РФ Сергей Шойгу разговаривал со своими коллегами в США, Великобритании и Франции, а главный военный главнокомандующий президента России генерал Валерий Герасимов по отдельности разговаривал со своими коллегами из США и Великобритании.



Россия использовала инициированные ею разговоры, чтобы заявить, что Украина готовится взорвать "грязную бомбу" на своей территории — утверждение, которое категорически отвергают союзники. Грязная бомба — это взрывное устройство, наполненное радиоактивным веществом и обычной взрывчаткой.



Запад давно подозревает Москву в том, что она готова провести крупную операцию "под чужим флагом" — начать атаку, но обвинить в этом украинцев, а затем использовать кровавую бойню как предлог для дальнейшей эскалации с российской стороны.



Внезапное желание диалога могло быть частью процесса выдвижения идеи "грязной бомбы" перед любым театральным представлением, которое могло быть запланировано.



В то же время это может сигнализировать о том, что Москва пытается попытаться возобновить контакт или даже переговоры в той или иной форме, поскольку ее вооруженные силы терпят поражения на поле боя от рук украинских военных, вооруженных западным оружием, а зима неуклонно приближается.



Йенс Столтенберг, глава альянса НАТО, заявил в понедельник, что говорил с министром обороны США Ллойдом Остином и Беном Уоллесом из Великобритании о "ложных заявлениях России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу".



"Союзники по НАТО отвергают это обвинение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы должны оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины", — написал Столтенберг в своем заявлении в Twitter.



Вашингтон, Лондон и Париж также опубликовали совместное заявление о контактах с Россией, вновь заявив о своей "твердой поддержке" Украины после состоявшихся в воскресенье переговоров между министром обороны России Шойгу и г-ном Остином, г-ном Уоллесом и г-ном Лекорню.



"Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России", — говорится в заявлении.