



Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Документ опубликован на сайте британского правительства.



“Данная запись исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)”, – говорится в примечании к санкционному списку.



Ранее сообщалось что британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал Великобританию снять санкции с Тинькова.



“Я твердо убежден, что г-н Тиньков был ошибочно включен в список россиян, против которых введены санкции. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамично развивающегося предпринимателя. Именно поэтому я его поддерживал и поддерживаю”, – написал Брэнсон.