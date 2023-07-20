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Олег Тиньков
20.07.2023 15:53 Наталья Богинская

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Документ опубликован на сайте британского правительства.

“Данная запись исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)”, – говорится в примечании к санкционному списку.

Ранее сообщалось что британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал Великобританию снять санкции с Тинькова.

“Я твердо убежден, что г-н Тиньков был ошибочно включен в список россиян, против которых введены санкции. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамично развивающегося предпринимателя. Именно поэтому я его поддерживал и поддерживаю”, – написал Брэнсон.

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