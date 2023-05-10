



Великобритания признает ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Великобритания планирует официально внести в список террористических организаций частную военную компанию "Вагнер". Это делается с целью усилить давление на Россию, пишет британская газета The Times.



Издание отмечает, что Британия приняла решение после двух месяцев поиска юридического основания этого шага. В настоящее время сообщается, что решение будет принято в течение нескольких недель.



После того как ЧВК "Вагнер" попадет в список террористических организаций, она окажется в одном месте с боевиками группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида". Таким образом, в Великобритании будет считаться преступлением принадлежность к ЧВК "Вагнер", посещение ее собраний, ношение символики и любая другая поддержка.



Британские банки будут ограничивать способность ЧВК "Вагнер" привлекать средства из-за наложения страной санкций на организацию.



9 мая парламент Франции признал российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Решение было принято единогласно.



В феврале Верховная Рада Украины приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. Также Украина решила лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах стран-партнеров.