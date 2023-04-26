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Великобритания поздравила Израиль с Днем независимости
26.04.2023 16:10 Алина Груднева

Великобритания поздравила Израиль с Днем независимости

В среду, 26 апреля, Великобритания поздравила Израиль с Днем независимости.

Соответствующее заявление было опубликовано министерством иностранных дел Соединенного Королевства и посольством в Израиле.

"Великобритания четко заявляет о праве Израиля на существование и поддерживает израильскую безопасность и право на самооборону перед лицом угроз со стороны своих соседей, особенно Ирана", - сказано в заявлении.

Уточняется, что Британия часто противостояла защищала Израиль на международной арене от необоснованной и непропорциональной критики.

"Великобритания и Израиль объединяются, бросая вызов пагубному влиянию Ирана в регионе и антисемитизма. Я счастлив отметить знаменательную веху – 75-летие Израиля. С Днем независимости", - сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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