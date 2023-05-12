



Великобритания отменила запрет на тестирование косметики на животных

Верховный суд Великобритании разрешил опробование химических компонентов косметики на животных. Это сделали для соответствия законодательства нормам ЕС. Запрет на такое тестирование действовал 25 лет, сообщает BBC.



Тестирование косметики или ее ингредиентов на животных в стране полностью запретили в 1998 году. Исключение из запрета на испытание химической продукции на животных действовало только для создания лекарств.



Однако в 2020 г. Европейское химическое агентство (ECHA) постановило, что компаниям необходимо тестировать некоторые ингредиенты на животных, чтобы убедиться, что они безопасны для работников косметических предприятий. Несмотря на выход из Европейского Союза в 2020 году, Великобритания оставила эти правила в силе.



Международная организация Cruelty Free International назвала отмену этого запрета возмутительным. Решение Верховного суда также подвергли критике более 80 косметических брендов, среди которых Unilever, Body Shop и Boots.

