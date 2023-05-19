



Великобритания объявила эмбарго на алмазы и металлы из России

Великобритания планирует запретить поставки алмазов из России на свою территорию. Речь идет о замораживании экспортного рынка на сумму $4 миллиарда. Информацию об эмбарго анонсировал офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщает Sky news.



“Помимо алмазного эмбарго, санкции будут распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций”, – говорится в сообщении.



Помимо заявленных мер, Великобритания вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний российского военно-промышленного комплекса.



“Санкции, введенные Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на военный потенциал РФ”, – цитирует издание слова премьер-министра Британии.