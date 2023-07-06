



Великобритания обещает "возглавить международную оппозицию" Ирану

В первую неделю своего председательства в Совете Безопасности ООН Великобритания демонстрирует агрессивную позицию по отношению к Ирану, объявляя о введении новых санкций в связи с нарушениями прав человека. Министерство иностранных дел объявило о 13 физических и юридических лицах, причастных к пыткам в тюрьмах, слежке за противниками режима и репрессиям в отношении женщин. Они идут в дополнение к более чем 350 уже действующим британским санкциям.



Великобритания также "возглавит международную оппозицию распространению оружия и ядерной эскалации Ирана" в Совете Безопасности, говорится в сообщении, добавляя, что она планирует осудить поведение Тегерана на сегодняшнем заседании, на котором будет присутствовать посол Ирана в ООН.

Лондон также представил членам СБ ООН новые доказательства того, что Иран продолжает посылать оружие хути в Йемене и России.



"Иранский режим угнетает свой собственный народ, экспортирует кровопролитие в Украину и на Ближний Восток, угрожает убийствами и похищениями на территории Великобритании, - говорится в заявлении министра иностранных дел Джеймса Клеверли. - Сегодня Великобритания направила четкий сигнал режиму - мы не потерпим такого злонамеренного поведения и привлечем вас к ответственности. Наш новый санкционный режим поможет гарантировать, что тем, кто стремится причинить нам вред, негде будет укрыться".



