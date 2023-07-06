



Великобритания обещает международное давление на Иран

Великобритания пообещала возглавить международную борьбу с Ираном.



Соответствующее заявление было сделано в первую неделю председательства Соединенного Королевства в Совете Безопасности ООН.



Британия также пообещала расширить санкции против Ирана. Ранее в МИД страны обхявили о том, что вводят ограничения в отношении 13 лиц и организаций, причастных к пыткам в тюрьмах, слежке за противниками режима и репрессиям в отношении женщин. Уже введены к данному моменту санкции в отношении более чем 350 лиц.



"Великобритания возглавит международную оппозицию распространению оружия Ирана и ядерной эскалации", - сказано в заявлении.



Уточняется, что Британия планирует осудить поведение Тегерана на встрече, где будет присутствовать посол Ирана в ООН. В Соединенном Королевстве также выразили возмущение тем, что Тегеран продолжает поставлять оружие йеменским хути и России.



"Иранский режим угнетает собственный народ, экспортирует кровопролитие в Украине и на Ближнем Востоке и угрожает убивать и похищать людей на территории Великобритании. Сегодня Великобритания направила режиму четкий сигнал — мы не потерпим этого злонамеренного поведения и привлечем вас к ответственности", — подчеркнул министр иностранных дел Джеймс Клеверли.



