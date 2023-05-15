



Великобритания не планирует посылать истребители в Украину

Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину после того, как украинские военные заявили, что предпочитают использовать истребители F-16.



Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, пишет Reuters.



На вопрос, направит ли Великобритания истребители в Украину, пресс-секретарь ответил: "Планов на это нет".



"Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские ВВС их не используют", - сказал он.



