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Великобритания не планирует посылать истребители в Украину
15.05.2023 15:02 Ирина Демьянова

Великобритания не планирует посылать истребители в Украину

Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину после того, как украинские военные заявили, что предпочитают использовать истребители F-16.

Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, пишет Reuters.

На вопрос, направит ли Великобритания истребители в Украину, пресс-секретарь ответил: "Планов на это нет".

"Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские ВВС их не используют", - сказал он.

 

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