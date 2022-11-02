



Великобритания направила в Китай пилотов-инструкторов RAF

Не менее четырех военных пилотов приняли участие в “Курсе авиационного английского языка” в Пекине, который проводился в 2016 году, в то время как по крайней мере трое граждан Китая прошли базовую офицерскую подготовку в колледже Королевских ВВС в Крэнвелле в Линкольншире.



Высокопоставленный британский офицер сообщил, что ему известно о гражданах Китая, обучавшихся в Командно-штабном колледже объединенных служб в Шривенхэме в Суиндоне.



В октябре правительство Великобритании сообщило, что около 30 бывших британских военных летчиков в настоящее время находятся в Китае, обучая пилотов китайских военно-воздушных сил, заявив, что эта деятельность представляет “угрозу интересам Великобритании и Запада”. Минобороны выпустило “предупреждение об угрозе”, чтобы предостеречь действующих и бывших сотрудников от принятия подобных предложений о трудоустройстве, и заявило о необходимости срочно внести законодательные поправки, чтобы сделать этот вид деятельности незаконным.

